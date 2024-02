A virada de chave de Simony após tratamento de câncer no intestino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Simony, 47, deu um conselho enigmático aos seguidores do Instagram nesta terça-feira, 27. A artista revelou que teve muitas mudanças comportamentais após ser diagnosticada com câncer no intestino em 2022 e, após o início do tratamento, ela acredita ter mudado emocionalmente. “O CA mudou muita coisa em mim. Hoje sou muito mais madura, menos carente, e muito segura de mim. Sei meu valor e não desperdiço meu tempo, ele é muito valioso. Sai a emocionada e entra uma mulher segura, exigente e muito feliz. Se ame e sempre se coloque em primeiro lugar. Não deixe ninguém te manipular emocionalmente”.

Alguns seguidores também relacionaram a mensagem a indiretas pelo fim do noivado com o cantor Felipe Rodriguez. Os dois estavam juntos há quatro anos, mas deixaram de se seguir nas redes sociais. Além disso, o casal apagou as fotos em seus perfis. Na última semana, Simony comemorou o resultado de um exame durante o tratamento. Segundo a artista, o médico Sergio Araujo afirmou que ela está “sem nada de tumor”.