A única rainha de bateria trans do Carnaval do Rio: ‘Vivo um sonho’

Thalita Zampirolli, 31 anos, é rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, escola da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A modelo, que mora em Boston, chegou no Brasil há algumas semanas para participar dos ensaios. “Eu amo o Carnaval desde criança. Lembro que pedia para minha avó deixar eu dormir só depois dos desfiles, ficava alucinada na frente da TV vendo aquelas cores, aquele brilho. Eu já queria estar ali. Enquanto todo mundo sonhava em ser paquita, queria ser passista”.

Em 2016, Thalita teve o primeiro contato com o Carnaval, quando desfilou como musa na escola de samba Boa Vista, no Espírito Santo, e na Unidos do Porto da Pedra, no Rio de Janeiro. Em 2022, desfilou como rainha de bateria da Independente de Boa Vista (ES). E em 2023, a convite do diretor Cícero Costa, foi para Unidos de Padre Miguel, onde segue no segundo reinado consecutivo. A escola desfila no sábado, dia 10, pelo Grupo da Série Ouro, com o enredo O Redentor do Sertão, no ano em que o Padre Cícero completaria 180 anos.

“O Carnaval é democrático. Até os poderosos chefões tratam a comunidade LGBTQIAP+ com respeito, carinho e igualdade. Eles reconhecem a nossa importância dentro desta enorme festa. Dentro e fora da minha agremiação me sinto acolhida. Vivo um sonho, aliás, nem no meu maior sonho imaginei viver momentos tão mágicos quanto os que vivo no Carnaval”, diz Thalita, que fez transição sexual há mais de 15 anos, com o apoio da família. A modelo também assume que a rotina fica intensa nessa época do ano, com somente três a quatro horas de sono por noite. “Quando o assunto é treino, me cuido o ano todo. Há dez anos que treino sem cessar. Em outubro, dou uma intensificada na malhação para chegar mais sequinha na Sapucaí. Mas não sou neurótica com malhação, dieta, como tudo que gosto com moderação. Canso de sair dos ensaios e vou comer cachorro-quente, pizza, a vida é um equilíbrio”.

Ela ainda conta como é a rotina nos Estados Unidos, onde possui um salão de beleza. “Estudo inglês para aprimorar a minha comunicação e estudo artes cênicas. Tenho o desejo de atuar dentro e fora do Brasil, mas sendo protagonista, eu já me sinto preparada para isso. Em Boston, também treino, faço tratamentos estéticos. Tenho uma rotina normal. Sinto falta do Brasil, da comida, do povo, da música, da alegria do povo. Mas me entristece as condições de trabalho, o preconceito sofrido pelas minorias. Infelizmente o nosso país registra um índice alto de violência contra mulheres transexuais. Hoje, eu não sofro mais preconceito, mas esta não é a realidade da maioria das mulheres trans, não temos o que comemorar”.