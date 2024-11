A tensa reunião entre João Emanuel Carneiro e direção de ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não anda fácil o bastidor de Mania de Você. Desde a estreia, a novela vem passando por ajustes ininterruptos. Segundo dados de audiência, nesta primeira semana de novembro, a trama atingiu 21,6 pontos na Grande São Paulo; três décimos a menos do que a produção da 19h, a animada Volta por Cima, que obteve 21,9 de média.

Leia também: O que está causando o divórcio do público com as novelas da TV Globo

Em meio a isso, os capítulos são picotados na ilha de edição momentos antes de irem ao ar, para ficarem mais ágeis e dinâmicos, na tentativa de fisgar o telespectador, apático até agora com o folhetim das 21h. Resultado: descaracteriza-se a obra pensado pelo seu autor, João Emanuel Carneiro. A coluna GENTE soube que há cerca de três semanas chegou a acontecer uma reunião virtual, tensa por sinal, entre João, os diretores Isabella Teixeira, Philippe Barcinski, Guilherme Azevedo, Igor Verde e Walter Carvalho, e a direção geral.

Assista também: Novela, uma atração em declínio na TV brasileira?

Continua após a publicidade

Em pauta, os sucessivos cortes que têm prejudicado o andamento da novela. João anda bastante insatisfeito com o rumo do que tem ido ao ar. As reviravoltas pensadas para mais à frente, por exemplo, foram antecipadas. Isso também aconteceu em outra recente novela das 9, Terra e Paixão, quando a direção precisou intervir e antecipar reviravoltas planejadas na escaleta inicial. Na ocasião: a novela de Walcyr Carrasco ficou os três meses finais se arrastando sem novidades no ar. É o risco que se periga ver de novo em Mania de você, que tem até março para entreter o público. Nesta reunião, a direção, sob batuta de José Villamarim, manteve firme a posição de passar a tesoura no que considera inoportuno de ser exibido e pontuou ajustes que devem ser frisados no andamento de alguns personagens. Mavi (Chay Suede), por exemplo, precisa ser claramente um vilão. E nem pensar sobre seu envolvimento com o amigo. Também foi exigido maior tempo de permanência no ar do núcleo cômico, sobretudo as cenas de embate entre Mariana Ximenez e Eliane Giardini. Mércia (Adriana Esteves) foi classificada como um papel inverossímil demais, um talento sendo desperdiçado justamente por cenas que não foram o ar. O público não comprou a ideia da personagem.

Mas não é só. Todas essas mudanças repentinas vêm gerando desconforto também com o elenco. Já tem atores reclamando, e muito, que gravam cenas que não chegam nem a ir ao ar. Trabalho, tempo e dinheiro que são jogados fora. A desorganização gera insegurança. Tem outros atores, escalados para a trama, que deveriam já ter ido ao ar, e nada até agora. Por se tratar de uma “obra aberta”, mudança de rumo em novela não é novidade. Quem manda é sempre a audiência. Mas a arrancada no leme do barco em movimento pode causar mais avarias do que se imagina. A conferir.