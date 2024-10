Carmo Dalla Vecchia: as trocas com o marido, João Emanuel Carneiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é fácil a vida de Carmo Dalla Vecchia, 54 anos. O ator se reveza entre a paternidade de Pedro, 5 anos, seu filho com João Emanuel Carneiro, dedicado a escrever Mania de Você, a trama global das 9, e o próprio trabalho. Em cartaz em São Paulo com o espetáculo Forever Young Musical, ele admite que João Emanuel, que usa a casa no Rio como escritório, vem concentrando a labuta doméstica. “Ele é muito mais presente do que eu”, admite Carmo, que atualmente também conta com uma mãozinha do marido na revisão do texto de um monólogo sobre o qual anda debruçado. “Escrevo, atuo e produzo, mas ele faz a redação final, e aí conseguimos nos encontrar”, explica, sem abandonar o bom humor.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2024, edição nº 2916