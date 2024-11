A tarefa ‘suja’ delegada por Diddy a advogados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A lista de polêmicas envolvendo Sean “Diddy” Combs, 55 anos, não para de crescer. Recentemente, veio a público a informação de que o rapper delegava algumas tarefas aos advogados, como “encontrar sujeiras” do passado de suas supostas vítimas. Diddy está preso desde o dia 16 de setembro, acusado de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. A relação de tarefas veio à tona após a apreensão de anotações feitas pelo artista durante varredura em sua cela. As informações foram compartilhadas com promotores do caso e depois reveladas por autorização da Justiça. No conteúdo, uma carta escrita por Diddy para um membro da família, onde pedia para que a pessoa “encontrasse tudo” sobre uma certa vítima.

Além da revelação das incumbências, nova denúncia se somou às mais de cem já registradas contra o cantor. De acordo com a People, um homem acusa Combs de dopá-lo e agredi-lo sexualmente durante uma festa em uma casa em Nova York, nos Estados Unidos, em 2022. O autor da queixa, que tinha 39 anos na época, alega que desmaiou depois de receber uma bebida. Segundo ele, quando recuperou a consciência, se viu em um “quarto escuro com paredes pretas, em uma cama com lençóis pretos” e percebeu o rapper “em cima dele, sodomizando-o”.