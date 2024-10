A surpresa feita a Fernanda Montenegro pelo seu aniversário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de melhor longa internacional, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, teve uma sessão especial no Festival do Rio, na noite desta segunda-feira, 21. Com duas exibições no Odeon, no Centro da cidade, a primeira, acompanhada pela coluna GENTE, teve a presença do diretor e de boa parte do estrelado elenco: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Valentina Herszage, Humberto Carrão, entre outros, além de convidados, como Isis Valverde, Camila Pitanga e Gregório Duvivier. Já a segunda foi aberta ao público, que fez fila na porta do cinema à meia-noite.

Antes de o filme ser exibido, Walter lembrou do aniversário de 95 anos de Fernanda Montenegro, completados no último dia 16 de outubro. “O filme é sobre uma família, feita por uma família do cinema. A Nanda (Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro) estava comigo nesse palco há pouco tempo, em Terra Estrangeira (1995). Poucos anos atrás, anteontem. O Selton veio se tornar um novo coautor dessa família. Mas nada teria acontecido sem Fernanda Montenegro. Esse filme estreou (na Mostra de SP) pouco depois do aniversário de 95 anos dela. Que simbólico. Ainda é tempo de ser celebrado e dizer, em nome de todos nós, que presente é viver no tempo de Fernanda Montenegro”, disse, antes de ser interrompido pelas palmas.

Em seguida, o público cantou “Parabéns” para a veterana, que estava ao lado da filha e de Selton no palco. “Já estou com 100 anos. Por que quem tem 95 já não tem 100? E tenho uma vida ainda consciente. Uma noite maravilhosa. É um presente de aniversário inesperado. Quase uma surpresa. Posso agradecer? Devo agradecer. Por mais que queira buscar palavras dentro de mim nesse momento, não tenho. É só sentir. Um filme, uma história, uma mulher, uma família como esta. Por mais que queira falar, não dou conta da minha emoção”, disse a atriz.