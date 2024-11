A surpresa de Vik Muniz ao ser chamado para jantar com Emmanuel Macron

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De uma hora para outra, num rompante que até fez lembrar aquela convocação de eleições antecipadas para o Congresso, que sabidamente perderia (e perdeu), o presidente francês Emmanuel Macron, 46 anos, solicitou à embaixada de seu país um “coquetel intimista” com artistas brasileiros. Foi tão de repente que houve convidado achando que era trote. À mesa, estavam a escritora Conceição Evaristo, 77, e o artista plástico Vik Muniz (ambos no centro), 62. “Um amigo da praia falou que um adido cultural perguntou pelo meu endereço, pois o Macron me queria num jantar. Duvidei do papo, mas aceitei, lógico”, contou Vik a VEJA. Ele deu altas risadas ao lado da bem-humorada primeira-dama Brigitte Macron, 71, entre champanhe e caipirinhas de limão. “Para quem ia ficar em casa à noite vendo série, foi surpreendente perceber que lá estava eu, me divertindo com Brigitte”, diz.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 22 de novembro de 2024, edição nº 2920