A surpresa da C&A ao montar espaço de ativações no Rock in Rio

Mariana Prado, gerente de comunicação da C&A, faz um levantamento sobre o segundo ano que a empresa está no Rock in Rio, sendo esta a primeira vez com o espaço de ativações para o público, além das lojas fixas de vendas de produtos. Mariana fala sobre os produtos mais requisitados e comemora o aumento de três vezes de vendas em relação a última edição.

“É o segundo ano que a gente copatrocina o palco Sunset. No primeiro ano as marcas entraram para entender e de fato, a gente entrou e entendeu o tamanho do festival, a força e o engajamento das pessoas. Além das lojas, criamos um espaço proprietário também com o estante. Tivemos um resultado de vendas três vezes maior que em 2022. Foi uma surpresa boa. Óbvio que a gente teve uma coleção muito mais pensada no público do festival. E surpreendeu a aderência do público para o estande também. As pessoas estão na fila desde antes de abrir a operação. Os portões abrem às duas da tarde, quando era 13h30 as pessoas que estavam aqui dentro já estavam fazendo fila. Na parte de cima a gente pode receber mais ou menos 100 pessoas. E lá embaixo um fluxo de mais ou menos 30 pessoas. No jogo você pode ganhar desde uma jaqueta, que é o objeto de desejo máximo, as camisetas exclusivas do licenciamento, bonés e duas bolsinhas. Fora elas, os produtos da nossa coleção licenciada estão à venda nas lojas, inclusive fora do Rock in Rio. É um momento da C&A renovar o público também. A gente tem um cenário de consumo de moda muito diferente, você tem os chineses, o consumo online muito mais forte. Então é bom para renovar”.