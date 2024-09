Caça-brindes: os que perdem show no Rock in Rio por objetos de recordação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem todos que frequentam a Cidade do Rock vem para poder curtir os shows nos palcos principais, a quem esteja no Rock in Rio atrás de brindes, dados pelas marcas patrocinadoras em seus estandes. Filas imensas se formam, desde cedo, para a distribuição de copos de plástico, viseiras, baldes de pipoca, adesivos, chicletes e até casacos.

“Tem sempre coisa nova e umas ativações diferentes. Vale a pena ficar na fila porque é uma experiência única e os brindes irão lembrar a gente, é uma lembrança do Rock in Rio. Dependendo do show, dá para perder”, explicam Vanessa Santos Cavalcante, 30, administradora e a amiga Ana Clara Campos, 20, analista de suporte.

“Obviamente eu vim pelo show, mas quando vi os brindes pensei: ‘quero também né?’. Estou tentando pegar antes dos shows do Palco Mundo começarem”, dizem Fabrício Alves, 22, geógrafo e Monique Miguelez, 22, estudante de psicologia.

“Eu vim para curtir o show, ficar um pouco sem as crianças e aproveitar o meu dia. Mamãe está off hoje. Estou indo nos estandes, pegando tudo que posso”, brinca Fabiana, 37, contadora.

