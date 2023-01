A série da Netflix que vem revolucionar a forma de se ver streaming

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Netflix vai inovar novamente na forma como se assiste a uma série. Depois da experiência interativa com Black Mirror Bandersnatch, o streaming começa 2023 com uma forma de assistir não-linear. A história de Caleidoscópio lembra outro sucesso da plataforma, a série espanhola La Casa de Papel. A nova produção acompanha um ladrão que monta uma equipe para realizar um roubo de 70 bilhões de dólares. A novidade, entretanto, está na estrutura de episódios não linear, ou seja, haverá várias maneiras de entender a narrativa, dependendo somente da ordem com que o telespectador escolha assistir.

Ou seja, cada pessoa vai ter um entendimento diferente da mesma história, a partir da ordem dos episódios que ele próprio organizar. O streaming deu um passo importante sobre a TV aberta, quando deu ao espectador o poder de controlar sua grade televisiva – assistir ao que quiser quando quiser. Agora, dá ao espectador o poder de assistir como quiser para entender o que quiser.

O quebra-cabeça de Caleidoscópio ainda não foi contado nos detalhes, e nem deve ser até sua aguardada estreia, para deixar os espectadores mais curiosos. O lançamento foi neste domingo, 1, com oito episódios. Eric Garcia é o criador da série, que escreveu o roteiro de Repo Men e produziu A Autópsia. Ele convidou diferentes cineastas para dirigir a produção, entre eles o brasileiro José Padilha, que esteve no comando de dois episódios. O elenco conta com Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Tati Gabrielle (You), Paz Vega (The OA), entre outros nomes.