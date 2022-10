A saia-justa de Romário em comício de Bolsonaro no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 14 out 2022, 16h18 - Publicado em 14 out 2022, 16h02

Após ser reeleito senador pelo Rio de Janeiro, Romário (PL) entrou em campo no segundo turno das eleições para finalmente jogar com Bolsonaro (PL). Depois de demonstrar irritação com Bolsonaro pelo apoio do presidente à candidatura de Daniel Silveira (PTB) ao senado, o ex-jogador vestiu a camisa e esqueceu o desafeto. Em ato do mandatário na Baixada Fluminense nesta sexta-feira, 14, Romário marcou presença – mesmo na companhia de Silveira (PTB), derrotado nas urnas. Quando o animador do comício celebrou a presença do Baixinho, Silveira não bateu palmas, ficou parado, destoando da enérgica movimentação no palco – que chegou a tremer em dado momento.

Na segunda-feira, 10, Romário disse que não faria campanha à reeleição do mandatário porque “ele apostou em um candidato de outro partido, inelegível”; no caso, Silveira. Ainda assim, o ex-jogador explicou que votará no atual presidente no segundo turno das eleições, no dia 30. Para não ficar no empate, o Baixinho ressaltou que vai manter as declarações de voto feitas anteriormente, elucidando voto no presidente. “Foi assim durante toda a eleição e continuará assim em respeito à minha índole. Eu tenho palavra”, ironizou o agora senador pelo Rio de Janeiro, em clara provocação a Bolsonaro.

