A resposta de Elon Musk ao uso de drogas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao aceitar ser o primeiro entrevistado do programa do jornalista-celebridade Don Lemon, que seria lançado em sua própria plataforma, o X, Elon Musk, 52 anos, estava aparentemente desavisado do roteiro. Ao ser indagado sobre o consumo de drogas variadas — segundo relatos de quadros da Tesla, ele seria usuário habitual de cocaína, LSD e outros e ainda incentivaria a prática na empresa —, mostrou-se irritado. “É bastante privado perguntar isso a alguém”, respondeu, confirmando apenas o uso de quetamina, substância anestésica para pessoas e animais. “Há momentos em que tenho estado químico negativo no cérebro, como depressão. Mas não sou médico, sugiro que converse com um”, disse. Não demorou, e logo apareceu a notícia de que Musk havia mandado cancelar o programa.

Publicado em VEJA de 22 de março de 2024, edição nº 2885