A regra do MET Gala que Anitta descumpriu

Anitta, 30, marcou presença pela terceira vez no MET Gala, na noite de segunda-feira, 1, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela vestia um modelo exclusivo Marc Jacobs e foi uma das únicas brasileiras, junto com Gisele Bündchen, a ser convidada para o evento de moda. Porém, a cantora quebrou algumas das regras mais importantes do evento: não fazer selfies e postar o que acontece no jantar beneficente.

De acordo com a imprensa internacional, Anna Wintour, editora da Vogue que organiza o MET Gala, baniu os celulares da festa, alegando que gostaria que as pessoas conversassem e não ficassem grudadas na tela. Além disso, tenta-se preservar o que acontece na gala depois do tapete vermelho, que envolve um coquetel, jantar e um show de curta duração. Por isso, muitas das fotos do evento são feitas na entrada ou no banheiro.

Anitta, que dividiu a mesa com Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner e Paris Hilton, mostrou nos stories do Instagram não só as colegas, como um trecho do show da rapper Lizzo. Ela também publicou uma selfie dentro do Metropolitan Museum of Art e outra com Gisele Bündchen, Doja Cat e a super model Karen Elson.

