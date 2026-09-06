A regra de Kate Hudson para lidar com términos amorosos
Atriz retorna para a sequência de 'Como Perder um Homem em 10 Dias' duas décadas depois
Passadas duas décadas do sucesso de Como Perder um Homem em 10 Dias, Kate Hudson, 47 anos, foi convidada a estrelar, ao lado de Matthew McConaughey, a sequência da bem-sucedida comédia romântica, agora com os personagens em fase madura. A atriz vai acumular a função de produtora do filme e adianta que levará ao set a própria experiência sobre términos de relacionamento. “Minha política sempre foi e ainda é: se um cara diz que não está a fim, eu desisto, digo o.k. e vou embora”, afirma ela, segura de si. Noiva do músico Danny Fujikawa e mãe de três filhos de pais diferentes, Kate não planeja subir ao altar tão cedo. “Não tenho aquela empolgação para preparar festa e lidar com toda a burocracia envolvida”, esclarece.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011