A regra de Kate Hudson para lidar com términos amorosos

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Duas décadas depois de “Como Perder um Homem em 10 Dias”, Kate Hudson, aos 47 anos, retorna para a sequência ao lado de Matthew McConaughey. A atriz, que também produzirá, compartilha sua filosofia nos relacionamentos: “se um cara diz que não está a fim, eu desisto, digo o.k. e vou embora”. Noiva, ela não planeja casamento por ora.

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Passadas duas décadas do sucesso de Como Perder um Homem em 10 Dias, Kate Hudson, 47 anos, foi convidada a estrelar, ao lado de Matthew McConaughey, a sequência da bem-sucedida comédia romântica, agora com os personagens em fase madura. A atriz vai acumular a função de produtora do filme e adianta que levará ao set a própria experiência sobre términos de relacionamento. “Minha política sempre foi e ainda é: se um cara diz que não está a fim, eu desisto, digo o.k. e vou embora”, afirma ela, segura de si. Noiva do músico Danny Fujikawa e mãe de três filhos de pais diferentes, Kate não planeja subir ao altar tão cedo. “Não tenho aquela empolgação para preparar festa e lidar com toda a burocracia envolvida”, esclarece.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011