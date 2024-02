A reação de Enzo Celulari ao ser perguntado de briga com Sasha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enzo Celulari, acompanhada da irmã, Sophia, marcou presença em um camarote na noite deste sábado, 17, na Marquês de Sapucaí. O espaço é o mesmo que Sasha passou com marido, João Lucas. Os herdeiros estão brigados, segundo rumores, pois Enzo teria feito comentários ruins sobre o marido de Sasha. Na entrada, o filho de Cláudia Raia falou sobre o assunto. “Não tem o que falar sobre isso, sinceramente, fofoca é fofoca. Nunca me pronunciei sobre isso. Não é hoje que eu vou me pronunciar. Fico zero chateado. Já falaram tanta coisa que não é verdade, que é. Eu não vou me retratar sobre isso. Está tudo certo da minha parte”, disse Enzo ressaltando um novo projeto visual que pretende lançar em 2024 como produtor e ator.