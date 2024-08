A rara aparição de Murilo Benício em evento do sogro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Murilo Benício e Cecília Malan posaram para fotos em uma rara aparição pública em um evento na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira, 8. Os dois, que namoram a distância e são raramente vistos juntos, foram prestigiar o lançamento do livro escrito por Pedro Malan, pai da jornalista e ministro da Fazenda do governo de Fernando Henrique Cardoso.

Composto por textos escritos Malan, Gustavo Franco e Edmar Bacha ao longo das últimas três décadas, 30 anos do Real: Crônicas no Calor do Momento (Intrínseca) reúne as reflexões dos autores e protagonistas da concepção e implementação do plano Real. Além de Murilo e Cecília, estiveram presentes o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, as jornalistas Miriam Leitão e Ana Paula Araújo, além de amigos e familiares.