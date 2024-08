A promessa de Mariah Carey à mãe antes da morte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de Mariah Carey, 55, se despedir da mãe Patricia, 87, que morreu neste último final de semana, a cantora contou em seu livro de memórias The Meaning Of Mariah Carey, lançado em 2020, que fez uma promessa à ela, mesmo com o relacionamento complexo das duas. “E para Pat, minha mãe, que, apesar de tudo, eu realmente acredito que fez o melhor que pôde. Eu vou te amar o melhor que eu puder, sempre. Reservei um espaço no meu coração e na minha vida para mantê-la, mas com limites. Criar limites com a mulher que me deu à luz não é fácil – é um trabalho em andamento”, escreveu na época.

A irmã da artista, Alison, 63, morreu no mesmo dia – ambas também tinham uma relação conturbada. Em suas memórias, Carey afirma que vive afastada “emocionalmente e fisicamente” de Alison e de seu irmão Morgan por acreditar ser a opção mais segura para ela. Após a publicação do livro, Alison processou cantora em 1,2 milhão de dólares (6,6 milhões de reais) por sua atitude “vingativa”.

“Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de eventos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia. Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com a minha mãe antes de sua morte. Eu agradeço o amor e o apoio de todos, e também o respeito pela minha privacidade neste momento impossível”, disse em um comunicado.