O relacionamento conturbado de Mariah Carey com mãe e irmã

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mariah Carey, 55, anunciou, por meio de um comunicado nesta segunda-feira, 26, a morte de sua mãe, Patricia, 87, e de sua irmã, Alison, 63, ocorridas no mesmo dia durante o final de semana. “Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste fim de semana. Infelizmente, em um trágico desdobramento, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia”, disse a artista. A cantora vencedora do Grammy pediu privacidade sobre o momento e nenhum outro detalhe sobre as causas das mortes foi divulgado.

No livro de memórias que Carey lançou em 2020, The Meaning of Mariah Carey, a cantora descreveu seu relacionamento complicado com a mãe, dizendo que isso lhe causou “muita dor e confusão”. “Nosso relacionamento é uma corda espinhosa de orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúme, admiração e decepção”. Ela disse que a competição se interpôs entre elas. O ciúme profissional “acompanha o sucesso, mas quando a pessoa é sua mãe e o ciúme é revelado em uma idade tão sensível, é particularmente doloroso”. Carey também falou sobre a relação com a mãe na dedicatória do livro: “Para Pat, minha mãe, que, apesar de tudo, acredito que realmente fez o melhor que pôde. Eu te amarei o melhor que puder, sempre”.

O relacionamento de Carey com sua irmã mais velha, Alison, também era complexo. Em suas memórias, ela escreveu sobre o afastamento de Alison e de seu irmão Morgan, dizendo que era “emocional e fisicamente mais seguro para mim não ter nenhum contato”. Alison processou Carey em 1,2 milhão de dólares (6,6 milhões de reais) após o lançamento do livro, alegando “imenso sofrimento emocional” e chamando-a de “vingativa”. Carey tem dois shows programados no Brasil no próximo mês. Em 20 de setembro, ela se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, e em 22 de setembro, no Rio de Janeiro, será uma das atrações do Rock in Rio.