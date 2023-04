A primeira viagem de rei Charles III ao exterior

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faltando um mês para a coroação do rei Charles III, 74, marcada com toda a pompa para o dia 6 de maio, seguem em ritmo acelerado os ensaios da cerimônia no salão de baile do Palácio de Buckingham. Enquanto isso, o monarca, acompanhado da rainha consorte Camilla, fez a primeira viagem de seu reinado ao exterior. Em Berlim, discursou no Bundestag (o Parlamento do país), intercalando inglês e alemão, e elogiou o apoio que a Ucrânia tem recebido na guerra com a Rússia. “Inúmeras vidas foram destruídas. A segurança da Europa está ameaçada, assim como nossos valores democráticos. Mas o mundo não ficou de braços cruzados”, ressaltou.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836