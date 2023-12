A primeira festa de 15 anos de menino realizada no Copacabana Palace

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez, em 100 anos de história, o Copacabana Palace recebeu uma festa de 15 anos de um menino. Pedro Henrique, morador da Barra da Tijuca, celebrou seu aniversário em grande estilo, ocupando os salões Golden e Nobre do hotel com 400 convidados. Organizada pela cerimonialista Patrícia Kelab, a festa fugiu de elementos tradicionais, como a valsa de debutante com os pais. Em vez disso, o jovem desfilou com os amigos ao som de Crazy in Love, da Beyoncé.

Como atrações musicais, Pedro escolheu o Dj Bhaskar, irmão do Dj Alok, e o rapper Chefin. Na decoração, assinada por Patricia Vaks muito preto e brilho tomaram conta da festa. O look do aniversariante, feito pela estilista Patricia Viera, foi a combinação de uma calça, um cropped de couro e um blazer pretos trabalhados com inúmeras pedrinhas brilhantes. A informação foi dada inicialmente na Veja Rio, na coluna de Bruno Chateaubriand.