A preparação de Tatá Werneck para viver uma strippeer em ‘Terra e Paixão’

Mergulhada na trama global Terra e Paixão, Tatá Werneck, 39 anos, deu uma pausa no bem-sucedido talk show Lady Night para interpretar Anely, a jovem que tira o sustento como stripper de lives caseiras em sites adultos. “Não sou de ficar com esse visual fora das telas, sou supertímida para essas coisas”, conta a humorista, revelando que não é dada a apetrechos como chicotes e coleiras, vastamente usados por sua personagem. No enredo, ela amealha polpudos depósitos da clientela via Pix. Tatá diz que não assistiu a nenhum conteúdo do gênero em seu processo de criação. “Me sentiria dando um golpe. As pessoas estão ali de verdade, se expondo”, argumenta, e garante: foi tudo na base da intuição.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2023, edição nº 2843