A preocupação de amigos de Britney Spears

Quando parece que as águas estão menos revoltas para Britney Spears, 42 anos, surge mais uma disputa judicial em sua longa trajetória de batalhas nas cortes contra o pai, Jamie Spears. A mais recente contenda girou em torno dos honorários do processo que tirou de Jamie a tutela sobre as finanças da filha, em 2021. Ele bateu o pé para que ela arcasse com os custos legais, em torno de 2 milhões de dólares, e Britney pagou para encerrar o caso. “Minha família me machucou. Não há justiça e provavelmente nunca haverá. É engraçado porque, até hoje, não falei com eles cara a cara. Honestamente, não seria seguro”, desabafou em um post, que logo deletou. Agora, os amigos vêm manifestando preocupação sobre sua capacidade de gerenciar seu patrimônio, estimado em 60 milhões de dólares. “Ela não tem noção de dinheiro”, disse um deles, sem revelar o nome, ao site Page Six. E o público aguarda as cenas dos próximos capítulos.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2024, edição nº 2891