A polêmica escalação de atriz israelense para novo ‘Capitão América’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Está dando o que falar o anúncio da Marvel de chamar a atriz israelense Shira Haas, 27 anos, famosa pela série Unorthodox, para interpretar Sabra, uma heroína mutante, no próximo Capitão América. Ocorre que Sabra, tal qual apareceu nos quadrinhos da franquia, é agente do Mossad, o serviço secreto de Israel, superpatriota e inimiga mortal de todos os palestinos — estes justamente os que mais se indignam nas redes com a personagem do cinema. “Os responsáveis pela película estão dando um novo enfoque a Sabra, que surgiu nos quadrinhos há mais de quarenta anos”, limi­ta-se a informar a Marvel. Outro mistério é como vão transformar em heroína de filme de ação a minúscula Shira, que mede 1,50 metro e pesa declarados 50 quilos (mas parece muito menos).

Publicado em VEJA de 28 de setembro de 2022, edição nº 2808