A novela de sucesso da TV Globo que teve ajuda de deputada federal do PT

Escrita por Artur Xexéo e Mauricio Stycer, a biografia Gilberto Braga — O Balzac da Globo (ed. Intrínseca) traz curiosidades saborosas sobre os bastidores das novelas do autor que melhor elucidou a classe média brasileira. Criador de Vale tudo, Babilônia, Paraíso Tropical e Anos Rebeldes, entre outros, Gilberto Braga morreu em 2021, aos 75 anos, em decorrência de uma perfuração no esôfago. Em certo trecho do livro, os biógrafos comentam sobre a preparação do elenco para um dos maiores sucessos do novelista, que teve uma ajudinha de Bete Mendes, deputada federal pelo PT em 1983. Leia trecho a seguir:

“Anos Rebeldes teve uma pré-produção muito cuidadosa. O momento mais marcante foi um encontro do elenco com Bete Mendes na casa do diretor Dennis Carvalho. A atriz, que foi militante política e sofreu tortura durante a prisão, em 1970, elegeu-se deputada federal pelo PT em 1983. Bete não costumava falar sobre a experiência de tortura, mas se propôs a dar um depoimento ao elenco. Foi uma noite memorável, poderosa e forte, um dos materiais mais ricos a que o elenco teve acesso. ‘Acendeu um interruptor’, disse Cássio Gabus Mendes”.