A nova profissão de Fábio William, ex âncora da Globo

Fábio William, 57, estava na emissora da família Marinho há mais de 26 anos e, ao longo da carreira em Brasília (DF), participou de importantes coberturas. Além de comandar o telejornal de maior audiência da Globo em Brasília por 12 anos, o DFTV1, ele fazia presença na apresentação do Bom Dia Brasil e do Jornal Hoje. O jornalista foi demitido no início de abril e entrou para o grupo de veteranos que deixaram o canal nos últimos anos. Porém, durante os anos na Globo, ele descobriu uma outra paixão: a psicologia. A profissão entrou na vida do jornalista há cerca de 15 anos e, desde então, ele conciliava o trabalho na TV com o atendimento clínico. Fábio vem compartilhando as experiências da clínica com os seguidores no Instagram, além de vídeos com mensagens positivas e de superação. O perfil já conta com mais de 55 mil seguidores na plataforma.