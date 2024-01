A nova e impressionante marca atingida por Britney Spears fora da música

Giro VEJA - sexta, 12 de janeiro

PF oferece equipamento de inteligência e treinamento ao Equador

O presidente do Superior Tribunal Militar, tenente-brigadeiro Joseli Camelo, afirmou, em entrevista ao programa 'Os Três Poderes', de VEJA, que se um militar cometeu maus feitos no 8 de Janeiro e for comprovado, deverá ser condenado. A entrevista de Camelo, a ajuda da PF ao Equador e os mortos de um acidente aéreo em São Paulo são os destaques do Giro VEJA.