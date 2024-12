A nova alfinetada de Madonna na Igreja Católica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna, 66 anos, utilizou a inteligência artificial para provocar, mais uma vez, a igreja católica. A Rainha do Pop compartilhou no seu Instagram, nesta sexta-feira, 13, duas montagens de fotos em que aparece usando roupas sensuais e abraçada com o Papa Francisco, 87. No primeiro post, a imagem veio acompanhada do texto: “indo para o fim de semana como”. Na sequência, ela comentou: “é bom ser vista”.

Esta não é a primeira vez em que a cantora se envolve em polêmicas com a Igreja Católica. Ela já foi excomungada mais de uma vez. A primeira foi quando lançou Like A Prayer, em 1989. O clipe traz Madonna beijando uma divindade que seria a representação de Jesus Cristo. Um ano depois, a canção Like A Virgin gerou revolta, levando até o Papa João Paulo II a pedir um boicote à artista.

