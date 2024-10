O ensaio fotográfico de Madonna no velório do irmão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna, 66 anos, fez um ensaio fotográfico no velório do irmão, o dançarino Christopher Ciccone. A diva do pop compartilhou, nesta sexta-feira, 11, uma sequência de imagens no seu perfil no Instagram. Em uma das fotos, a cantora aparece sentada em um piano, com o rosto apoiado no braço e a mensagem “Lembre, lembre. Nunca esqueça”. Ciccone morreu aos 63 anos, na sexta-feira, 4, vítima de um câncer.