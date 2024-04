A nem tão nova aposta de Serena Williams contra depressão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o nome cravado no panteão das maiores tenistas de todos os tempos, Serena Williams, de 42 anos, admite que não vem sendo nada fácil se manter longe das quadras, das quais se aposentou em 2022. “Sinto falta de tudo, até das roupas, das saias. Vou ser honesta, é muito difícil”, declarou à revista People a maior colecionadora de Grand Slams da história, entre homens e mulheres — 23 ao todo. Ela, que recentemente lançou uma grife de produtos de beleza, deixa claro que a nova atividade não a preenche como gostaria. Daí seu regresso ao tênis, agora de forma amadora e com fins terapêuticos. “Voltei a treinar todo dia, me faz bem”, reconhece a ex-atleta, que, em fases diversas, revelou duelar contra a depressão.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2024, edição nº 2888