A moral com a qual Jão abre a ‘parte 2‘ do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jão celebra um marco duplo em sua carreira: além de seu álbum SUPER ter sido indicado ao Grammy Latino 2024 na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, também está concorrendo na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa com o single Alinhamento Milenar. O cantor abre o Palco Mundo nesta quinta-feira, 19, no Rock in Rio.

SUPER, lançado no final de 2023, é uma obra que mescla pop e baladas. Já na faixa Alinhamento Milenar ele divide a composição com Pedro Tófani e Zebu. “Estou muito feliz pelo reconhecimento do Grammy Latino mais uma vez. A gente vive esse disco há um tempão internamente e ter colocado ele no mundo, transformado na grandiosidade que tem a SUPERTURNÊ e agora receber essas indicações é lindo e me dá orgulho desse ciclo”, disse Jão. A cerimônia de premiação do Grammy Latino acontecerá em novembro.