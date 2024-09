Rock in Rio: os pedidos inusitados dos artistas no camarim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Cidade do Rock dispõe de 30 camarins divididos em cinco ilhas ligadas ao Palco Mundo, todos com itens básicos, como sofá, poltronas, araras para roupas, espelhos de corpo inteiro e bancadas e maquiagem. Porém, cada artista que se apresenta no Rock in Rio pode pedir itens especiais no espaço. Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, a coordenadora do espaço no festival, Mariana Sirena, revelou alguns dos pedidos mais excêntricos dos artistas que compõem o line-up do evento neste ano.

“Sem dizer o nome dos artistas, eu vou contar alguns pedidos inusitados. O primeiro deles é que, em vez de carpete, forrando o chão do camarim, um dos artistas pediu em um camarim específico, grama sintética. O outro, um mel da Nova Zelândia, que a gente teve que importar, assim como um vinho superexclusivo, que a gente teve que importar com bastante antecedência para chegar a tempo do festival. Uma banda específica pediu mais de 260 toalhas”, relatou a produtora.

Mariana também explicou que nem sempre é possível atender todos os desejos, especialmente dos astros internacionais, e que, quando isso acontece, eles lidam com o responsável por gerenciar a vinda do artista ao Brasil: “A gente sempre tem um intermediário. Um produtor do artista que trata diretamente com a gente. É a pessoa que vai passar todas as demandas, e a gente faz o atendimento”.

Ela contou ainda que, em anos anteriores, outros artistas também foram inusitados em seus pedidos, como Prince, que em 1991 exigiu 400 toalhas brancas e só usou 30, Elton John, que em uma de suas passagens pelo evento pediu especificamente 32 rosas do mesmo tamanho e Justin Bieber, que quis uma banheira com 80 quilos de gelo no camarim.