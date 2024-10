A mensagem de Liam Payne sobre o filho antes de morrer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cerca de um mês antes de morrer, Liam Payne falou sobre o filho Bear, 7 anos, em uma publicação no Snapchat. O vídeo, em que celebra o aniversário de 31 anos, ressurgiu após a morte do cantor, encontrado nesta quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. “Ainda não ganhei meias de pai, mas vou falar com meu filho daqui a pouco, e estou entusiasmado com isso. Deus abençoe ele”, começou o ex-integrante do One Direction, que seguiu falando sobre o amor ao filho, fruto do relacionamento com Cheryl Cole. “Ele está tão grande agora. Ele é um menino grande, e parece um mini eu, como se precisássemos de mais eu no mundo”.

Embora evitasse compartilhar imagens de Bear, Liam sempre divulgava atualizações sobre o filho com seus fãs. “Eu posso ver muito de mim nele. Ele fez algo realmente fofo que eu tenho que contar. Ele falou: ‘oh, precisamos aqui agora, pai’. Deus o abençoe. Isso me deu vontade de chorar”, comentou o músico em um vídeo com diversas imagens dele com o filho.