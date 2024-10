Os problemas que antecederam morte de Liam Payne

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu aos 31 anos, nesta quarta-feira, 16, após um acidente trágico em Buenos Aires, na Argentina. O astro caiu do terceiro andar do hotel ontem estava hospedado. A polícia teria sido acionada com relatos de um homem agressivo e, possivelmente, sob o efeito de drogas ou álcool. Pouco antes da notícia ser divulgada, o cantor publicou uma foto de 2023 com a atual namorada, Kate Cassidy. Ele vinha enfrentando uma série de problemas, tanto com o antigo relacionamento, quanto na carreira.

A ex-noiva de Payne, Maya Henry, 23, entrou com um processo judicial contra ele na segunda-feira, 14. A modelo e influenciadora acusava o cantor de enviar mensagens repetidas para ela e suas amigas. Ela também alega que Liam tentou repetidamente entrar em contato com sua mãe, Azteca Henry. No TikTok, Maya afirmou: “Desde que terminamos, ele explode meu telefone. Sempre vem de números de telefone diferentes, então nunca sei de onde vai vir. É perturbador que esse homem ainda faça essas coisas comigo”. O casal começou a namorar em 2018 e terminou de forma definitiva em abril de 2022.

Ela já havia exposto a relação tóxica que supostamente vivia com Liam em um livro de romance lançado em maio deste ano. Em Looking Forward, Mallory e Oliver, os protagonistas da história, representam um reflexo do que Maya e Liam viveram confinados na pandemia de 2020. Apesar de nem tudo o que está no livro ter ligação com a realidade, a autora diz que a obra, que traz situações como aborto e agressão física, é, sim, inspirada em fatos reais.

Na história, a protagonista conhece e se apaixona por Oliver que, assim como Liam, se tornou mundialmente famoso ao integrar uma boyband formada em um programa de televisão. A paixão, porém, acaba quando Mallory começa a perceber problemas graves no pop star, que passa a se incomodar com sua carreira estagnada. Daí em diante, o personagem começa a abusar de drogas e muda bastante seu comportamento, inclusive com Mallory. As brigas de casal aumentam, e o relacionamento vai ficando cada vez mais abusivo e insustentável.

Na última semana, Liam decidiu adiar o lançamento do segundo álbum solo depois da faixa nova, Teardrop, não ter um bom desempenho comercial. Ele não trabalhava em um novo disco desde 2019, quando lançou LP1, seu primeiro trabalho fora do One Direction. Lançada em março, a música não conseguiu entrar no top 30 músicas mais ouvidas no Reino Unido. A melhor posição do single foi 43. Além disso, Liam também tinha encerrado seu contrato com o antigo empresário no início de 2024. De acordo com o The Sun, uma fonte alegou que as coisas “estão difíceis” para ele no momento.

Vale lembrar, que, em julho do ano passado, Liam celebrou publicamente seus seis meses de sobriedade após ter passado 100 dias em uma clínica de reabilitação. À época, ele assumiu que enfrentou problemas por abuso de substâncias.