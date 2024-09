A maldição que envolve atrizes que fizeram Mariana em ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adriana Esteves, 54 anos, foi detonada pela sua atuação como Mariana, sua primeira protagonista na televisão, na versão original de Renascer, exibida em 1993 na Globo. A atriz, com 22 anos na época, recebeu uma chuva de críticas dos telespectadores e acabou entrando em depressão após o fim da novela. O trauma foi tão grande que ela, eternizada como Carminha anos depois, em Avenida Brasil, de 2012, cogitou deixar a carreira de atriz.

Mais de 30 anos depois, Theresa Fonseca, 26, assumiu a difícil tarefa de recuperar a imagem da mocinha de índole duvidosa, mas a neta de Belarmino (Antonio Calloni) não conseguiu mostrar a que veio. Começou seduzindo João Pedro (Juan Paiva) com o objetivo de vingar a morte do avô. Depois foi atrás de José Inocêncio (Marcos Palmeira), querendo as terras que foram do avô. Ao longo da trama, passou pela venda de Norberto (Matheus Nachtergaele) e, mais a frente, voltou para a fazenda do ex-marido. Até na cena da morte de Egídio (Vladimir Brichta), exibida nesta quarta-feira, 4, e que arrancou elogios da audiência, Mariana mostrou ser uma mera figurante.

A dois capítulos do fim, tudo indica que o problema não está nas atrizes, e sim na personagem, que não fez sucesso nem na criação de Benedito Ruy Barbosa, nem adaptada por Bruno Luperi. Ela termina a novela deixando os telespectadores entediados e frustrados, mesmos sentimentos da versão original.