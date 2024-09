O final emocionante que Juan Paiva antecipa em ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O remake de Renascer, da TV Globo, chega ao fim nesta sexta-feira, 6, com destaque para a atuação de Juan Paiva, 26, ator que deu vida a João Pedro. Sobre o sucesso na trama, ele prefere manter os pés no chão, sem se deslumbrar com o local de protagonista que ocupou. “Sinto que sou o Juan que sempre fui, estou trabalhando como qualquer um. Estou caminhando. Faço o que gosto e acho que quando é assim, as coisas simplesmente acontecem”, diz à coluna GENTE.

Despedindo-se do papel que o projetou nacionalmente, Juan fala sobre o fim da novela, que terá uma sequência emocionante no último capítulo — como a exibida na versão original, de 1993. José Inocêncio (Marcos Palmeira) estará em seu leito de morte diante do jovem, que retirou o facão fincado por ele nos pés do jequitibá. Ao receber o utensílio das mãos do filho, ele pede um abraço, diz que o ama e suplica por um aguardado perdão. Após o entendimento entre os dois, Inocêncio morre e é recebido por Maria Santa (Duda Santos).

“É um sentimento de gratidão. Renascer foi um projeto muito especial. Estou feliz com tudo. O elenco buscou um lugar de família, de amizade. O que você vê na tela é o que acontece nos bastidores. Quando a gente se sente bem, acaba entregando um trabalho bacana. E a novela é muito linda”, finaliza.