A maior mania de limpeza dos brasileiros, segundo pesquisa

Entre os brasileiros responsáveis pela rotina doméstica, um produto lidera a preferência: o detergente. Segundo pesquisa da Flora, dona de marcas como Minuano, Assim e Brisa, pela Opinion Box, eles usam ao menos oito produtos diferentes no seu dia a dia, sendo o detergente líquido (91%), desinfetante (86%) e o lava roupas em pó (85%) os campeões de presença nos lares. “O consumidor dita as regras. Ele tem clareza sobre suas necessidades e cabe a nós, empresa, criar alternativas que os façam escolher uma marca em detrimento de outra e, principalmente, surpreendê-los”, diz Samir Jarrouj, diretor de Negócios da Unidade Home Care da Flora.

Outra pesquisa da empresa com 520 consumidores de todo o Brasil, revelou que, frente às gôndolas, as fragrâncias, as embalagens mais sustentáveis e a compra por impulso definem a aquisição de produtos de cuidados para a casa. A conexão emocional com cheiros e fragrâncias ganha força, pois 66% dos entrevistados apontam esse ativo como um dos principais fatores de escolha. Mais da metade desses consumidores (53%) busca padronizar perfumes – os entrevistados afirmam preferir comprar produtos com diferentes funções com a mesma fragrância. Desse montante, os homens (61%) tem maior costume, frente a mulheres (46%).

No recorte de produtos para lavagem de roupas – como lava roupas em pó e amaciantes – 52% sinalizam como decisivas as versões que apresentam maior durabilidade das fragrâncias. Entre as preferidas, estão as mais suaves e as florais de lavanda, somando 51%. “A indústria de home care exige renovação constante e a perfumação vem ganhando mais espaço na decisão de compra. A ‘sensação’ de casa-roupa limpa vai além do tato, está no olfato também. Mantemos um investimento anual de, em média, R$10 milhões em pesquisa & desenvolvimento para buscar novas tendências”, explica Jarrouj.

Uma outra característica dos brasileiros, ouvidos durante a pesquisa, é a propensão à mudança. O impulso no ato da compra faz com que novas marcas entrem no carrinho. Quando chegam aos pontos de venda, 84% possuem alguma marca em mente, mas apenas 23% são fiéis às habituais, enquanto 61% mudam de ideia no momento da decisão. E assim como ocorre em outros segmentos, a sustentabilidade também é valorizada. Quase 40% dos consumidores admitem usar esse filtro na decisão de compra.