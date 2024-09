A lista de polêmicas com as quais Ed Sheeran já se envolveu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ed Sheeran compartilhou que estava ansioso para voltar ao Brasil e se apresentar no Rock in Rio. O cantor se apresenta ao final dessa quinta-feira, 19, na primeira noite da “etapa 2” do festival, no Palco Mundo. Considerado um dos melhores amigos de Taylor Swift, não divide opiniões quando se trata de sua simpatia – e talento. Porém, nem tudo é um conto de fadas nessa trajetória.

Em 2017, ele veio a público pela primeira vez falar que teve problemas com abuso de substâncias. O caso ficou tão sério que precisou tirar um ano sabático. “Quando você entra na indústria, acho que você precisa se ajustar à fama. E todas essas armadilhas que as pessoas leem sobre, me vi escorregando para dentro delas. Uso abusivo de substância, principalmente. Eu nunca tinha tocado em nada disso. Eu comecei a escorregar nisso”, admitiu.

Além de problemas com drogas e álcool, Ed também foi acusado de plagiar Let’s Get It On, sucesso de Marvin Gaye,ao lançar sua música Thinking Out Loud. Logo depois da acusação, o cantor não pensou duas vezes e levou o caso à justiça. Para a sorte do músico, ele venceu e não precisou pagar indenização.