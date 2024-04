A irritação de Humberto Martins ao abandonar novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Humberto Martins, veterano nas novelas da TV Globo, relatou que já pediu para sair de duas produções na emissora carioca. “Pedi para sair mesmo de duas novelas de tanta bagunça, tanta degradação e incompetência dentro da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros [atores] concedidos. De situações que eu nunca me coloquei. Isso começou a me chatear. Eu via que aquilo não mudava. Eu ia na diretoria e falava ‘não estou feliz, não estou satisfeito, isso aí é muita bagunça para o meu gosto, não gosto de trabalhar com pessoas assim’. Sou sério, gosto de organização, de tudo direitinho. São muitas pessoas que não sabem os textos. Não sabiam e ficavam na cara dura decorando na minha frente, me utilizando ainda como coach. Como uma pessoa não chegava pronta, a gente demorava horas para gravar”, disse em conversa a um podcast. O ator relatou que os atrasos eram comuns e isso impedia que ele concluísse compromissos durante o dia, como consultas ao dentista. Ele não citou os nomes das novelas, mas abandonou duas tramas antes do fim das gravações: Verão 90 (2019) e Kubanacan (2003).