A ironia de Jade Picon para rebater as críticas de ‘Travessia’

Jade Picon escolheu o Baile do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para curtir a folia, no sábado, 18. A atriz protagonista de Travessia estava acompanhada da sua equipe, que não a deixa sozinha para nada – nem para entrevistas com jornalistas. O assessor da atriz, David Zar, perguntava antes o que seria o tema da entrevista. Nada mais constrangedor. Jade usava um vestido preto com cristais, feito pelo time da Pandora.

“Eu acho que crítica é proporcional ao sucesso. Quanto mais sucesso você fizer, mais crítica vai ter. E não deve ser encarado como algo ruim, porque há algo de valioso em cada crítica. É o que eu tenho feito muito com essa minha nova fase, entende? Ler algum comentário e tentar absorver algo que possa mudar, melhorar. O ideal é você saber transformar uma situação que poderia ser ruim em algo que vai acrescentar em alguma coisa. É o que preserva minha saúde mental”, disse ela para a coluna, mesmo sabendo da baixa audiência da novela e da rejeição de boa parte do público à trama arrastada de Gloria Perez. Jade também pretende seguir com a carreira que começou a experimentar. “Quero estudar e também continuar seguindo a carreira de atriz. Eu me encontrei”.