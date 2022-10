A ira de Fátima Bernardes ao tratamento dado a Roberto Jefferson

Giro VEJA - segunda, 24 de outubro

Os desdobramentos da prisão de Roberto Jefferson e o impacto na corrida eleitoral são os destaques do dia

Sem apoio do QG bolsonarista, o ex-deputado Roberto Jefferson foi indiciado por quatro tentativas de homicídio nesta segunda-feira, depois de receber a balas de fuzil e granadas os policiais que tentavam executar a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O episódio embolou a estratégia de campanha do presidente, que pretendia entrar na última semana antes da eleição concentrado em conquistar o eleitor indeciso. Ainda assim, a avaliação do QG bolsonarista é a de que o presidente reagiu rapidamente ao episódio.