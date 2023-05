A inusitada homenageada do MET Gala 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das presenças mais esperadas na edição de 2023 do MET Gala, que celebra o legado do estilista Karl Lagerfeld, não era de uma pessoa. Choupette, a gata herdeira de Lagerfeld, decepcionou o público e não compareceu ao evento. Mas mandou alguns representantes. Doja Cat, por exemplo, se inspirou na felina para produzir seu look e maquiagem. Jared Leto foi mais longe e usou uma fantasia completa do animal. Já Lil Nas X adotou discretos bigodinhos de gato em sua super produção cheia de brilhos,

Choupette foi morar com Lagerfeld desde 2011, depois que modelo Baptiste Giabiconi pediu para o alemão cuidar da gatinha quando estava de férias. A relação foi além. O designer, que morreu em 2019, deixou toda sua herança para a gatinha.

O animal de estimação possui conta no Twitter e no Instagram, com mais de 220 mil seguidores, além de estampar capasa de revistas como Vogue, Grazia UK, Harper”s Bazaar USA e Madame Figaro.

