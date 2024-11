A influência de Trump para ‘Y.M.C.A’ voltar ao topo da Billboard

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é de hoje que Donald Trump admite gostar da música Y.M.C.A, do Village People. A música faz parte da campanha do republicano desde 2020. Na época, a equipe de Trump entrou em contato com o compositor Victor Willis e pediu permissão para que ela pudesse ser tocada em seus comícios. Willis prontamente autorizou, apesar de já ter comentado que se sentia incomodado com a situação.

A música se tornou figurinha repetida nas eleições deste ano, tocada com frequência nos eventos do ex-presidente que voltará à Casa Branca em janeiro. Em novembro, Y.M.C.A atingiu o pico de buscas no Google dos últimos 20 anos – e sempre com seu nome junto à pesquisa. O hit também voltou ao ranking da Billboard e ocupou o primeiro lugar das vendas Dance/Eletric durante duas semanas.

Colocando a música ainda mais nos holofotes, Trump dançou com Elon Musk com Y.M.C.A tocando durante jantar de Ação de Graças, nos Estados Unidos. No vídeo, é possível ver os convidados também curtindo o som e rindo dos dois, que estão sentados, mas mesmo assim aproveitando. A canção interpretada pelo Village People se tornou um grande símbolo da cultura gay.