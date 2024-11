A primeira mudança que Donald Trump quer fazer na Casa Branca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai devolver o busto de bronze do ex-premiê britânico Winston Churchill à Casa Branca. A estátua foi removida do Salão Oval pelo presidente Joe Biden quando assumiu o governo, em 2021, colocando outras no lugar, como uma do líder sindical e ativista dos direitos civis Cesar Chavez, do reverendo Martin Luther King Jr. “Donald idolatra Churchill e acredita que ele é o maior líder que o mundo já viu. Ele o restaurará a uma posição de honra”, comentou uma pessoa próxima do novo presidente ao The Sun. Ainda segundo a fonte, esta seria “uma das primeiras coisas que ele faria”.

Esculpido pelo artista inglês Sir Jacob Epstein, o busto foi um presente do ex-premiê Tony Blair para o então presidente George W. Bush e já havia mudado de lugar antes. Barack Obama o removeu quando chegou à Casa Branca, em 2009. Depois, quando Trump assumiu o seu primeiro mandato, voltou com a estátua para o lugar.