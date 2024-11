Elon Musk anuncia investimento em novo mercado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O bilionário Elon Musk anunciou, nesta quarta-feira, 27, o seu mais novo investimento. O fundador da Tesla e da SpaceX agora planeja criar um estúdio para desenvolver jogos com foco em inteligência artificial. Em uma publicação no X, da qual também é dono, Musk criticou a distribuição desse segmento no mercado. “Muitos estúdios de jogos são de propriedade de grandes corporações”, escreveu, acrescentando que a sua ideia é investir no projeto pela xAi, mais uma de suas empresas, para “tornar os jogos excelentes novamente”. A expressão é uma referência à frase da campanha do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.