A inesperada atitude de Snoop Dog ao bater em ônibus de festa

Snoop Dogg, rapper que chamou atenção com aparições durante as Olimpíadas de Paris, publicou um vídeo no X, na noite deste sábado, 26, dizendo que tinha acabado de bater em um ônibus de festa aleatório. O curioso é que após o acidente, o músico invadiu a festa e divertiu os convidados por alguns minutos. Na gravação, Snoop dança com os fãs chocados, acende o que parece ser um baseado e fuma enquanto sua própria música Ain’t Nuthin’ but a G Thang toca no alto-falante do veículo com luzes de balada.