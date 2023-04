A inédita plataforma de streaming lançada por Maricá

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Prefeitura de Maricá apresentou a plataforma de streaming Maricá Filmes e anunciou que nos próximos meses será lançado um edital com aporte de 500 mil reais para licenciamento de conteúdo, durante evento do Rio2C. O projeto é uma encomenda tecnológica do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

A plataforma de streaming está no escopo da Incubadora de Inovação em Cultura, que, para além de fomentar a indústria audiovisual, também trabalha a qualificação profissional nas áreas de Cinema, Game e Carnaval. A Maricá Filmes oferecerá conteúdos como curta e longa metragens, cursos e lives. “O projeto de uma plataforma de streaming pública é um sonho que nasceu no meio de uma crise pandêmica. Entendeu-se a necessidade de apostar na indústria audiovisual, de olhar para as encomendas tecnológicas, de trazer soluções às questões sociais”, explicou o presidente do ICTIM, Carlos Senna.

Diretor do filme Malês, Antônio Pitanga falou sobre o que sentiu quando esteve em Maricá: “Quando procurei a minha Bahia, naquele momento, descobri que Maricá estava tão perto, tão perto de mim e eu revisitei Maricá e falei: é aqui. Maricá é o estúdio aberto desse Brasil”, disse o ator, que filmou seu novo longa na cidade.

