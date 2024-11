A fuga de ex-globais para novelas do streaming: a onda da vez é da Max

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em tempos de contrato por obra na TV Globo, alguns globais estão buscando outros caminhos, como os serviços de streaming. Após o sucesso de Pedaço de Mim, da Netflix, com Juliana Paes e Vladimir Brichta, agora chegou a vez da tão aguardada Beleza Fatal, da Max. Recentemente, a plataforma, antes conhecida como HBO Max, começou a divulgar algumas prévias da primeira novela original do serviço. O elenco traz muitos rostos conhecidos da TV aberta, como: Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, Marcelo Serrado, Caio Blat, Herson Capri, Murilo Rosa, Vanessa Giácomo, além do autor, Raphael Montes, que já integrou equipe de roteiros em algumas produções da emissora carioca.

A história da novela acompanha os desafios de Sofia (Camila Queiroz), após sua mãe ser presa injustamente por causa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, ela é acolhida pela família de Elvira Paixão (Giovanna Antonelli), que lida com uma tragédia envolvendo a filha Rebeca (Fernanda Marques), hospitalizada após uma cirurgia plástica mal sucedida.

A chamada mais recente, divulgada na última quarta-feira, 6, se distancia um pouco das exibidas na televisão aberta, que contam com um narrador. No vídeo, a personagem Elvira aparece contando um pouco sobre seu perfil: mulher forte e determinada, casada com Lino (Augusto Madeira) e que não hesita em proteger seus filhos, Alec (Breno Ferreira) e Rebeca. No fim, ela traz ainda a característica que a conduzirá na trama, falando em justiça, mesmo que tenha que tomar medidas extremas para alcançar seu objetivo.

Este não é o primeiro trailer da produção, com direção geral assinada por Maria de Médicis. Um vídeo publicado no fim de outubro mostra os principais atores do elenco, mas quem se destaca é Camila Pitanga e sua risada macabra no melhor estilo vilã de filmes de terror. Beleza Fatal tem estreia prevista para o dia 27 de janeiro de 2025.