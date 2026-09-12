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Cultura

A explicação de Elton John para interromper aposentadoria no Brasil

Cantor fez retorno triunfal após quase uma década

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 15h00
Elton John, com óculos azuis e blazer amarelo-limão, canta com a boca aberta e braços estendidos, em um palco com fundo de luzes horizontais amarelas e roxas
O cantor Elton John (Buda Mendes/Getty Images)
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A explicação de Elton John para interromper aposentadoria no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Usando terno neon com as cores da bandeira do Brasil, Elton John, 79 anos, enfim acertou as contas com o público ao sul do Equador. O britânico interrompeu o merecido descanso anunciado após o fim da turnê Farewell Yellow Brick Road, em 2023, e abriu uma exceção à decisão de não mais fazer grandes deslocamentos para se apresentar. O cavaleiro da coroa inglesa se preocupou em justificar a ausência de quase uma década desde sua última passagem por aqui: “Não vim por causa da pandemia. Me senti muito mal, porque o Brasil é um dos melhores países para mim”, disse, para delírio de quem acompanhou mais de duas horas de cantoria ao piano, sem autotune — a versão mais moderna do velho playback. Com fortes dores nos quadris e nos joelhos, de tanto sacolejar enquanto martelava as teclas, levantou-se rápido entre as canções apenas para acenar aos fãs. “Vim por causa do amor e da felicidade que vocês me deram ao longo dos anos”, finalizou, visivelmente tocado.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012

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