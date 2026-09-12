A explicação de Elton John para interromper aposentadoria no Brasil

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Elton John, aos 79 anos, emocionou o público brasileiro ao retornar após quase uma década. Com um terno neon e sem autotune, o artista justificou sua ausência pela pandemia e entregou mais de duas horas de clássicos ao piano. Mesmo com dores, ele expressou seu amor pelos fãs, em um show memorável.

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Usando terno neon com as cores da bandeira do Brasil, Elton John, 79 anos, enfim acertou as contas com o público ao sul do Equador. O britânico interrompeu o merecido descanso anunciado após o fim da turnê Farewell Yellow Brick Road, em 2023, e abriu uma exceção à decisão de não mais fazer grandes deslocamentos para se apresentar. O cavaleiro da coroa inglesa se preocupou em justificar a ausência de quase uma década desde sua última passagem por aqui: “Não vim por causa da pandemia. Me senti muito mal, porque o Brasil é um dos melhores países para mim”, disse, para delírio de quem acompanhou mais de duas horas de cantoria ao piano, sem autotune — a versão mais moderna do velho playback. Com fortes dores nos quadris e nos joelhos, de tanto sacolejar enquanto martelava as teclas, levantou-se rápido entre as canções apenas para acenar aos fãs. “Vim por causa do amor e da felicidade que vocês me deram ao longo dos anos”, finalizou, visivelmente tocado.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012