A expansão da ‘rainha do café da manhã’ que nunca para de estudar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carioca de coração, Paula Prandini, 43 anos, ganhou dos seus clientes o título de “rainha do café da manhã” no Rio de Janeiro. A chef é responsável pelo Empório Jardim, que comemora dez anos e segue em plena expansão na cidade – abriu simultaneamente dois quiosques em shoppings, um na Zona Sul e outro na Zona Oeste. Os novos pontos se unem às unidades em Ipanema, Botafogo e no Jardim Botânico. “Nunca acreditei no Empório Jardim dentro de shopping, naquela estrutura de restaurante ou em praça de alimentação, só que o convite era para ser quiosque, numa localização perfeita”.

Logo adaptou o cardápio e fez a virada de chave. A empresária, antes do sucesso, passou por todas as etapas dentro de um restaurante. Em paralelo com uma faculdade de Engenharia de Alimentos, Paula começou a trabalhar aos finais de semana como garçonete. Pouco depois, foi contratada como recepcionista do Gula Gula e, em duas semanas, promovida a gerente. Não foi à toa. Paula se envolvia em processos da cozinha, quando algum funcionário faltava, o que a levou a trocar de curso para a Gastronomia.

Formou-se na Alain Ducasse Formation e continuou sua jornada na França, no Instituto Paul Bocuse, e na Itália, no ICIF. Hoje, a paixão por aprender segue acessa. Hoje, cursa o Diplome de Patisserie, na Le Cordon Bleu. “Toda segunda e terça, sou aluna fiel. Não falto uma aula. Uniformizada, com apostila. Tenho que falar ‘oui chef’. Estou amando. Fazia um monte de coisa na patisserie por intuição e agora quero a base para criar. Vou ser chef de cozinha e chef de patisserie”, planeja. Além do negócio e das aulas, Paula também se desdobra como mãe de Duda, de 4 anos. Equilibra todas as funções – e pratos – com humor e alto astral.