A Globo chegou a dar mais de 30 pontos de audiência no primeiro bloco do debate, na noite desta quinta-feira, 29. No último bloco, a audiência foi de 18,9 pontos. O segundo lugar, o SBT, com o The Noite, marcou no mesmo momento 3,3 pontos, ou seja, cerca de seis vezes menos que a liderança.